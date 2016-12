Schwaz – Auf einer Gemeindestraße in Schwaz kam es am Dienstag zur Kollision zwischen einem Auto und einer Schülerin. Gegen 13.45 Uhr wollte die Elfjährige die Straße an einer Stelle überquere, an der es keinen Schutzweg gibt. Zur gleichen Zeit kam eine 49-Jährige mit ihrem Auto heran. Das Kind wurde frontal vom Wagen erfasst.

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde das Mädchen in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. (TT.com)