Kössen – Vier Fahrzeuge waren am Mittwoch in einen Auffahrunfall in Kössen verwickelt. Auslöser des Unfalls war eine 73-Jährige, die ihr Auto abrupt abbremste, um in einer Ausweiche anzuhalten. Der Lenker hinter ihr – ein Deutscher (26) – konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten, ebenso ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger.

Allerdings fuhr letzterem eine Lenkerin (32) ins Heck, wodurch er auf das Auto des 26-Jährigen geschoben wurde. Dabei verletzte sich der 19-Jährige schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann geflogen werden. (TT.com)