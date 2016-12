Zirl – Am Donnerstag durchstiegen zwei Kletterer, 25 und 34 Jahre, die Route „Auckenthaler“ in der Martinswand. Sie planten die Route noch vor Sonnenuntergang zu verlassen. Als sie gegen 17.30 Uhr in der Dunkelheit den Ausstiegsbereich erreichten, war es ihnen nicht mehr möglich einen Weg zum Abstiegssteig zu finden. Daraufhin setzten die Beiden per Handy einen Notruf ab.

Der Ausstiegsbereich besteht auf rund 100 Höhenmetern aus weglosem, steilen und grasdurchsetzten Gelände mit sehr brüchigen Felspassagen. Nach rund 2 Stunden konnten die Kletterer von zwei Mann der Bergrettung Innsbruck erreicht und über den Ausstiegsbereich ins Tal begleitet werden. Der Einsatz dauerte fast bis 22 Uhr. Die beiden Kletter blieben unverletzt. (TT.com)