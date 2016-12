Innsbruck - Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Innsbruck über eine Drehleiter und über das Küchenfenster in eine Wohnung im achten Stock in der Schützenstraße einsteigen. Der Besitzer hatte das Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen und die Wohnung verlassen. Es kam lediglich zu einer starken Rauchentwicklung, Personen wurden nicht gefährdet.

In Zell am Ziller kam es am Nachmittag in einem Haus auf Grund eines Defektes des Brenners der Ölheizung im Keller zu einer „Verpuffung“ und in weiterer Folge zu einer Rauchentwicklung.

Auch hier konnte die Gefahr von den Feuerwehren Zell und Ramsau rasch eingedämmt werden. Es wurden keine Personen verletzt. (TT.com)