Schwaz – Als in der Nacht auf Sonntag in der Karl-Psenner-Straße in Schwaz ein Feuer ausbrach, war ein Retter sofort zur Stelle: Ein Feuerwehrmann empfing kurz vor 3 Uhr Früh den Notruf über seinen Rufempfänger und stellte erstaunt fest, dass der Brand im Nebenhaus tobte. Der Florianijünger eilte sofort zur Stelle und wurde gemeinsam mit zwei weiteren Nachbarn zum Lebensretter.

Der Brand war in einer Wohnung eines Mannes im 1. Stock ausgebrochen. Dichter Rauch hatte sich binnen kürzester Zeit im gesamten Wohnblock ausgebreitet. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich in der Zwischenzeit auf einen Fenstersims gerettet. „Ich wusste, dass die gemeldete Hausnummer in meiner Nähe sein muss, daher lief ich nicht direkt in die Tiefgarage zu meinem Auto, sondern wählte den Weg durch die Haustüre. Da hörte ich schon meinen Nachbarn schreien. Er saß auf dem Fenstersims und wollte springen, weil der Brandrauch so heiß war“, zitiert die Feuerwehr Schwaz den lebensrettenden Kollegen Reinhard Stecher.

Gemeinsam mit zwei weiteren Nachbarn schritt der Feuerwehrmann zur Tat, noch ehe die alarmierten Kollegen eintrafen: Zunächst beruhigte er das Opfer und hielt es vom Springen ab. Unterdessen holten die anderen beiden eine Leiter. Damit bargen sie dann den verletzten Nachbarn. Der Mann wurde ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert, laut Polizei geht es ihm den Umständen entsprechend gut.

Die Wohnung brannte unterdessen komplett aus, die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz in das Gebäude vorrücken. Derzeit sind die Brandermittler noch vor Ort. Über die Ursache konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nichts sagen. (rena)