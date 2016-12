Eine nicht ausgelöschte Kerze dürfte am Sonntagnachmittag einen Brand in einem Einfamilienhaus in Pettnau ausgelöst haben. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei über Rauchentwicklung am Küchenfenster des Hauses informiert und alarmierte die Feuerwehren Pettnau und Hatting. Die Florianijünger konnten den Brand rasch löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude.

An der Hausfassade, an einigen Gartenmöbeln und am Küchenfenster entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)