Sölden, Obergurgl, Fügen – Zu mehreren Skiunfällen kam es am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Tirols Pisten. Am Sonntag kam ein 47-jähriger Skifahrer aus Deutschland in Sölden von einer roten Piste ab. Er schoss über den Pistenrand hinaus und landete etwa 20 Meter darunter im grasbewachsenen Gelände. Der Mann zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Hubschrauber Martin 8 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ebenfalls in der Innsbrucker Klinik endete ein Skitag für einen 22-jährigen Snowboarder in Hochfügen. Der Tiroler war am Montag abseits der Piste unterwegs, als er auf einer unübersichtlichen Geländekuppe stürzte. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land prallte daraufhin mit dem Kopf gegen einen Stein. Obwohl er einen Helm trug, brach sich der 22-Jährige dabei das Nasenbein.

Bei einer Kollision auf einer Piste im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl wurde am Montag kurz vor Mittag eine 41-jährige Skifahrerin aus der Schweiz unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 67-jähriger Däne, blieb unverletzt. (TT.com)