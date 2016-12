Sölden, Obergurgl, Fügen, Kaltenbach – Zu teils schweren Skiunfällen kam es am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag auf Tirols Pisten: Am Sonntag kam ein 47-jähriger Skifahrer aus Deutschland in Sölden von einer roten Piste ab. Er schoss über den Pistenrand hinaus und landete etwa 20 Meter darunter im grasbewachsenen Gelände. Der Mann zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Hubschrauber Martin 8 in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ebenfalls in der Innsbrucker Klinik endete ein Skitag für einen 22-jährigen Snowboarder in Hochfügen. Der Tiroler war am Montag abseits der Piste unterwegs, als er auf einer unübersichtlichen Geländekuppe stürzte. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land prallte daraufhin mit dem Kopf gegen einen Stein. Obwohl er einen Helm trug, brach sich der 22-Jährige dabei das Nasenbein.

Eine Bodenwelle wurde am Montagvormittag einem 20-jährigen Skifahrer im Skigebiet Hochzillertal zum Verhängnis. Der Deutsche verlor die Kontrolle, stürzte und schlitterte auf der Piste etwa 300 Meter talwärts, wo er im angrenzenden Wald landete. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Zwölfjähriger erlitt schwere Kopfverletzungen

Ein Zwölfjähriger wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall im Funpark in Kühtai schwer verletzt. Der Deutsche wollte mit seinen Skiern über ein „Rail“ (eine Stange bzw. ein Geländer) fahren. Dabei stürzte er und prallte auf das Hindernis. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Bei einer Kollision auf einer Piste im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl wurde am Montag kurz vor Mittag eine 41-jährige Skifahrerin aus der Schweiz unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 67-jähriger Däne, blieb unverletzt.

Im selben Skigebiet kam es in etwa zeitgleich zu einem weiteren Unfall: Eine 36-jährige Skifahrerin aus Belgien kam von einer rot markierten Piste ab und rutschte in der Folge rund 20 Meter über eine steile Geländekante ab. Sie landete im Bereich einer Lawinengalerie. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Im Skigebiet Hoch Imst stürzte am Montagnachmittag ein 39-jähriger Deutscher mit seinen Skiern auf einer roten Piste und rutschte über den Pistenrand hinaus. Mit diversen Abschürfungen am gesamten Körper wurde der Skifahrer von der Bergrettung mittels Akja ins Tal gebracht. (TT.com)