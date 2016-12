Stanz – Ein Sprung oder Sturz aus dem ersten Stock hat für einen Urlauber aus Schweden am Montagabend in Stanz bei Landeck im Krankenhaus geendet.

Der 30-Jährige kehrte gegen 21.30 Uhr stark betrunken von einem Skitag in St. Anton ins Ferienhaus seiner Familie zurück und begab sich wenig später in sein Zimmer im ersten Stock. Kurz nach Mitternacht hörten die Eltern, die sich in der Küche im Erdgeschoß aufhielten, ein dumpfes Geräusch vor dem Haus. Kurz darauf kam der 30-Jährige mit Verletzungen am Kopf, im Brustbereich und am Fuß in die Küche.

Den Hergang seiner Verletzungen konnte er nicht erklären. Laut Polizei dürfte der Mann jedoch aus dem Zimmerfenster auf die naheliegende Böschung gesprungen oder gestürzt und von dort auf ein darunterliegendes Podest gefallen sein.

Der 30-Jährige wurde vom Roten Kreuz versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. (TT.com)