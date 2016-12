Inzing – Ein schwerer Verkehrsunfall Dienstagfrüh in Inzing hat für eine junge Mutter und ihr Kleinkind glimpflich geendet. Wie die Polizei berichtet, wollte die 29-jährige Tirolerin kurz nach 8 Uhr mit ihrem Pkw in den Gaisauweg einbiegen, als sich das Fahrzeug auf der rutschigen Fahrbahn plötzlich nicht mehr steuern ließ. Das Auto schlitterte über die Kreuzung und kam am leicht erhöht gelegenen Bahngleis zum Stillstand.

Gerade als die Frau sich und ihre zweijährige Tochter in Sicherheit gebracht und einen Notruf abgesetzt hatte, rammte ein Regionalzug das Auto. Verletzt wurde niemand, die 29-Jährige erlitt einen Schock.

Die Strecke musste im Unfallbereich vorübergehend gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnte ein Gleis wieder für den Bahnverkehr freigegeben werden. (TT.com)