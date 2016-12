Graz – Nachbarn haben einem 43-jährigen Grazer vermutlich das Leben gerettet. Der Mann hatte am Stefanitag in der Wohnung seiner Mutter geschlafen, als Nachbarn einen Brand bemerkten und ihn durch Klopfen an die Fensterscheibe weckten. Er konnte sich unverletzt ins Freie retten, während die Feuerwehr anrückte und die Flammen löschte. Die Ursache war am Dienstag noch nicht bekannt.

Das Feuer war gegen 18.30 Uhr im Wohn- und Schlafzimmer der Wohnung ausgebrochen. Im Nebenraum schlief der 43-jährige Sohn der Mieterin. Als die Nachbarn den Rauch bemerkten, klopften sie den Mann wach. Er lief laut Berufsfeuerwehr Graz in letzter Sekunde aus der verqualmten Wohnung. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen zwar rasch gelöscht, aber es entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Der hätte mit einem Rauchmelder vermutlich vermieden werden können, sagte Oberbrandrat Dieter Pilat. (APA)