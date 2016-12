Rund eine Stunde sind am späten Nachmittag des Stefanitages etwa 2.100 Haushalte in Dornbirn ohne Strom geblieben. Ursache war ein Kabelbrand in einer Trafostation der Vorarlberger Kraftwerke (VKW).

Passanten hatten gegen 16.30 Uhr dunkle Rauchschwaden gemeldet, die aus der Trafostation drangen. Den VKW gelang es, nach einer Stunde durch Umleitungen die Stromversorgung wieder herzustellen. Was zu dem Kurzschluss geführt hat, sollte im Laufe des Dienstags abgeklärt werden.

Glimpfliche Folgen hatte am Feiertag ein zweites Brandereignis in Vorarlberg. In Bartholomäberg im Montafon hatte eine mit Moos dekorierte Laterne Feuer gefangen, das auf die Hausfassade übergriff. Der Brand konnte von den Hausbewohnern noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren gelöscht werden. (APA)