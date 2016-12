Nauders – Bei einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Nauders ist am Dienstagabend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Laut Informationen der Polizei kam der Mann mit seinem Sattelzug kurz nach 20 Uhr aus unbekannter Ursache von einer Straße ab, sein Fahrzeug überschlug sich und kam auf der linken Seite zum Liegen.

Der Fahrer wurde im Lastger eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Nähere Informationen zu dem Unfall will die Polizei am Mittwoch bekannt geben.

Bereits am frühen Dienstagmorgen war in Nassereith ein 54-jähriger Lkw-Lenker tödlich verunglückt. Er war mit seinem Fahrzeug von der Mieminger Straße abgekommen. (TT.com)