Obernberg – In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Obernberg verletzt. Der Einheimische fuhr gegen 2 Uhr auf der Obernbergstraße taleinwärts. In einer Rechtskurve prallte der Wagen gegen ein Brückengeländer. Der Lenker zog sich nach Angaben der Polizei eine schwere Beinverletzung zu. Ein Alkotest verlief positiv. (TT.com)