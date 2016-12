Von Marco Witting

Innsbruck – Knallharte Pisten, manchmal richtig eisig, dazu stellenweise nur ein weißes Maschinenschneeband. Das klingt angesichts des Weihnachtstrubels auf den Tiroler Pisten nach einer großen Zahl an Skiunfällen. Diese subjektive Einschätzung ist aber falsch, wie ein kurzer Rundruf bestätigt. Doch jene Skifahrer, die sich dieser Tage wehtun, müssen mit deutlich schwereren Blessuren und Verletzungen rechnen.

„Bisher heuer weniger los“, mit dieser Aussage überrascht Johannes Schwamberger, Sprecher der tirol kliniken über die „Buchungslage“ in der Notaufnahme der Klinik. Mit 128 Patienten war der Dienstag der bisher stärkste Tag in der noch jungen Saison. Zum Vergleich: An Spitzentagen zählt man hier oft die doppelte Zahl an Patienten. Gerade über die Weihnachtsfeiertage seien in der Notaufnahme relativ wenige Patienten gewesen – das heißt in Innsbruck immer noch knapp über 60 Verletzte. Insgesamt wurden seit 20. Dezember über 800 Menschen versorgt. Nachsatz: Die Situation mit verletzten Skifahrern könne sich sehr schnell komplett ändern.

„Die Verletzten, die wir bekommen, sind aber meist schwerer verletzt als in den Vorjahren“, erklärt Schwamberger. Schwere Brüche oder Bänderverletzungen, Schädel-Hirn-Traumata oder Halswirbelverletzungen stehen an der Tagesordnung. Auch im Bezirkskrankenhaus Hall sei die Situation vergleichbar, hieß es. Beim Kuratorium für alpine Sicherheit registrierte man heuer bisher knapp 45 Prozent weniger Unfälle als in der Vorsaison. Ähnlich verhält es sich bei den Verletztenzahlen. Eine genaue Erklärung war vorerst noch nicht möglich. Es könne mit der Zahl der Skifahrer zusammenhängen, oder mit anderen Faktoren.

Norber Zobl, Leiter der Alpinpolizei, merkt an, dass man natürlich erst am Beginn der Saison stehe. Doch die aktuelle Lage auf den Pisten berge auch einige Gefahren. „Die Bedingungen auf den Pisten, soweit ich das aus meinen Erfahrungen sagen kann, sind tiptop. Man muss aber mit entsprechend geschliffenen Kanten und mit Hirn unterwegs sein“, sagt Zobl.

Es fehle der weiche Schnee als Dämpfer bei Stürzen außerhalb des gesicherten Skiraums. Hier gelte es, die Geschwindigkeiten anzupassen. „Und natürlich verantwortungsvoll zu fahren.“ Dies gelte sowohl für geübte Skifahrer als auch für Anfänger.

Im Vorjahr gab es in Tirol 1535 Verletzte auf den Skipisten. Das waren um 20 Prozent weniger als im Jahresschnitt der vergangenen zehn Jahre. 13 Menschen starben auf den Skipisten – Herz-Kreislauf-Versagen war bei jedem zweiten Fall die Todesursache. 28 Prozent starben nach Stürzen.