Sillian – Wegen des starken Windes standen am Mittwochvormittag die Lifte im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler für kurze Zeit still. Darum transportierte ein Lienzer (36) einige Skifahrer mit einem Motorschlitten samt Anhänger von der Tal- zur Bergstation. Auf einem flachen Teilstück kippte der Anhänger plötzlich um. Dabei verletzte sich eine 43-Jährige am Oberarm. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz. (TT.com)