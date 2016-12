Auf der Jerzener Straße in Arzl im Pitztal ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw gekommen. Auf dem Weg in Richtung Tal geriet ein Tiroler (24) mit seinem Auto in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Der 24-Jährige versuchte noch gegenzulenken, konnte einen seitlichen Zusammenprall mit einem Transporter – gelenkt von einem 37-jährigen Oberländer – aber nicht mehr verhindern. Er kam mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Zams. (TT.com)