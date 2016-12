Innsbruck – Bereits am 17. Dezember verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Unfall in Innsbruck schwer. An der Kreuzung Innrain/Holzhammerstraße musste sie einem Auto mit italienischem Kennzeichen ausweichen. Dabei touchierte sie einen Linienbus der IVB und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen am Schienbein und Knie zu.

Da der Unfall laut ihrer Aussage von mehreren Personen beobachtet wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise nimmt jede Dienststelle entgegen. (TT.com)