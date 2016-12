Von Michael Mader

Wildschönau – Schier unglaubliche Szenen spielten sich am Abend des Stefanitages in der Wildschönau ab: Ein Skitourengeher nach dem anderen fuhr gegen das Windenseil der auf diese Art abgesicherten Raupenfahrzeuge, die ab 17 Uhr die Pisten in diesem Bereich präparierten.

„In Summe waren es 14 Personen, auch Skifahrer waren dabei“, erklärt der Wildschön­auer Bergbahnchef Ludwig Schäffer im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Zwölf von ihnen sollen auf der Schatzbergseite in das Seil gefahren sein, zwei bei der Abfahrt Richtung Alpbach. Wie durch ein Wunder dürften alle Wintersportler unverletzt geblieben sein – angezeigt wurden die Vorfälle bei der Polizei aber trotzdem.

Schäffer appelliert in diesem Zusammenhang, die Pisten zwischen 17 Uhr am Nachmittag und 8.30 Uhr in der Früh nicht zu benutzen: „Die Gefahr wird zumeist unterschätzt. Das Windenseil ist bis zu einem Kilometer lang und zwischen einem Ankerpunkt und dem Pistengerät gespannt. Kreuzt die Pistenraupe die Skipiste, kann das Seil auch schon einmal über eine Kuppe hinwegpeitschen.“ Hier bestünde absolute Lebensgefahr, das hätten auch schon zwei Versuche mit Skifahrer-Dummys am Schatzberg gezeigt.

Abhalten lassen haben sich die Wintersportler weder von Zäunen noch von großen Warnschildern oder Blinklichtern. „Wenn wir Pech haben, reißen sie uns das auch noch um“, klagt Schäffer.

Aber auch sonst vermisst der Bergbahnchef besonders bei Tourengehern das Einhalten von Regeln: „Wir wollen niemanden vertreiben, aber nachdem die Pisten derzeit sowieso so schmal sind, sollten die Tourengeher ganz am Rand aufsteigen und in der absoluten Hauptsaison vielleicht überhaupt darauf verzichten.“

Der Vorfall am Stefanitag und auch ein Unfall mit einem alkoholisierten Wintersportler in der Nacht auf gestern hat jedenfalls Folgen: Bergbahn-Betriebsleiter Simon Seisl fordert auch zum Schutz seiner Pistenraupenfahrer einen Sicherheitsgipfel mit Experten.

Der Wildschönauer Bürgermeister Johannes Eder steht bereits in Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft Kufstein: „Es gibt ein paar Ideen, die man andenken könnte, aber einfach wird das sicher nicht. Juristische Maßnahmen gibt es hier fast keine. Wenn das so leicht wäre, hätten das sicher schon alle Skigebiete gemacht.“

Kritik wurde indes auch an Hüttenwirten laut, die am Abend noch geöffnet haben und somit Tourengeher anziehen würden.