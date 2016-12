Vomp – Großes Glück hatten eine 35-jährige Frau und ihr Kind (6) am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Vomp. Ein Landwirt hatte seinen Pkw samt Anhänger am Straßenrand abgestellt, weil er Schweine einladen wollte. Die Autofahrerin, die laut Polizei von der Sonne geblendet wurde, übersah die offene Laderampe und fuhr mit dem Vorderrad ihres Autos auf die Rampe des Anhängers. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Einheimische und ihr Kind wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der Bauer befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Gebäude. (TT.com)