Darmstadt – Weil sie giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet haben, sind 17 Besucher einer Kartbahn bei Darmstadt in Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Die Betroffenen seien zwischen 16 und 47 Jahre alt. Nach ersten Ermittlungen soll ein Bedienfehler dazu geführt haben, dass die Entlüftungsanlage ausgeschaltet war und sich somit die Abgase der Karts in der Halle anreichern konnten. Ein technischer Fehler der Kartbahn als Ursache sei nicht festgestellt worden.

Zunächst hatte am Donnerstagabend ein Besucher der Indoor-Bahn in Groß-Zimmern bei Darmstadt über Schwindel und Übelkeit geklagt, bevor er kurz das Bewusstsein verlor. Weiteren Besuchern schwindelte es, einige übergaben sich, manche wurden bewusstlos. In der Halle wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Insgesamt wurden laut Polizei alle etwa 80 Anwesenden erstmedizinisch versorgt. Die Kartbahn war zwischenzeitlich gesperrt worden. (dpa)