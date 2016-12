Thiersee – Dramatische Rettungsaktion im Unterland: Ein dreijähriges Kind und sein Großvater (58) sind am Freitagnachmittag in das eiskalte Wasser des Thiersees gefallen. Die beiden waren gegen 15 Uhr Eislaufen. Beim Erblicken der Mutter des Buben am Ufer wollten sie dorthin fahren. In diesem Bereich befand sich ein Zufluss, der nicht von einer geschlossenen Eisdecke umfasst war, teilte die Polizei mit.

Der Mann übersah diese Gefahrenstelle und brach mit dem Dreijährigen durch die dort dünne Eisdecke in den Thiersee ein. „Geistesgegenwärtig hob der Mann das Kind in die Höhe, um ein Untergehen des Kindes zu verhindern“, hieß es. In der Nähe hielten sich einige Bekannte auf, sie konnten mittels einer Rodel und einer Leiter die eingebrochenen Personen bergen. Nach der Erstversorgung wurden die Patienten mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein geflogen. (TT.com)