Fügenberg – Im Bereich der Winklalm in Fügenberg kam es Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger kam gegen 15.45 Uhr auf einer vereisten Stelle mit seinem Auto über den Weg hinaus und stürzte rund 20 Meter in ein Bachbett. Der Deutsche erlitt eine Beinverletzung und wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Seine beiden Mitfahrer (22 und 24) blieben unverletzt. (TT.com)