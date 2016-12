Bregenz – Ein alkoholisierter Pkw-Lenker ist am Freitagabend auf der Rheintalautobahn (A14) bei der Ausfahrt Bregenz mit seinem Auto frontal gegen einen Fahrbahnteiler gefahren. Der Wagen wurde daraufhin in Richtung Mittelleitschiene geschleudert, wo er liegen blieb, so die Polizei. Ein Alkovortest verlief bei dem 49-Jährigen positiv.

Den Alkotest verweigerte der Mann. Die A14 war wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt. Der Unfall hatte sich gegen 20.15 Uhr ereignet. (APA)