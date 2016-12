Innsbruck – An der Kreuzung Bachlechnerstraße/Fürstenweg in Innsbruck kam es Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah vermutlich das Rotlicht und kollidierte mit einem einbiegenden Pkw, gelenkt von einem 74-jährigen Tiroler. Der Slowake und eine 45-jährige Frau, die im Wagen des 74-Jährigen saß, wurden laut Polizei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)