Am Giggijoch in Sölden stieß ein 49-jähriger Skifahrer aus Deutschland aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner Tochter (12) zusammen. Der Unfall ereignete sich am Silvestertag um 9.45 Uhr auf der Piste 15. Beide Wintersportler zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurden mit dem Hubschrauber in die MedAlp nach Mils geflogen. (TT.com)