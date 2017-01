Wien – Für die Österreicher verlief der Start ins neue Jahr vergleichsweise ruhig. Aus allen Bundesländern wurden nur vereinzelt Zwischenfälle gemeldet.

Zwei Feiernde sind in der Silvesternacht in Vorarlberg durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Laut Polizei explodierte einem 44-Jährigen auf einem Parkplatz eines Gasthauses in Bludenz ein Böller in der Hand. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand und im Genitalbereich. Auf einem Campingplatz in Riefensberg wurde eine 23-Jährige von einer herabfallenden Rakete am Kopf getroffen.

Die junge Frau erlitt durch den bereits abgebrannten Feuerwerkskörper eine Rissquetschwunde. Sie wurde im LKH Bregenz ambulant versorgt. Der Verursacher konnte laut Exekutive nicht ermittelt werden.

In Bregenz haben gegen 22.00 Uhr Unbekannte bei einer Müllinsel in der Achsiedlung mit einem Böller einen Kunststoffcontainer angezündet. Das Feuer griff sofort auf einen weiteren über. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, hieß es.

Verletze durch Raketen in Kärnten

Die Silvesterfeierlichkeiten haben in Kärnten mehrere Verletzte durch Pyrotechnik-Unfälle und tätliche Auseinandersetzungen gebracht. Private Feuerwerke, die wegen der Trockenheit eigentlich weitgehend untersagt gewesen wären, verursachten kleinere Wiesen- und Böschungsbrände. Ein 53-Jähriger aus Spittal erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, als eine Rakete nach dem Anzünden sofort explodierte.

In Völkermarkt machte laut Polizei ein 41 Jahre alter Mann kurz vor Mitternacht den Fehler, dass er eine mehrere Jahre alte Batterie mit Feuerwerkskörpern zündete. Eine Rakete explodierte und verletzte den Mann schwer am Kopf. Ein Bekannter löschte die brennende Kleidung des Unfallopfers und leistete Erste Hilfe. Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 48-Jähriger Friesacher. Auch ihm detonierte eine Rakete zu früh und erwischte ihn im Gesicht. Alle drei Schwerverletzten wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Verletzte gab es auch in einer Villacher Diskothek. Eine 18-jährige Frau wurde von einem Glas am Kopf getroffen, eine 24-Jährige bekam einen Sessel gegen das Haupt. Beide Verletzten wurden ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Täter konnten zunächst keine ausgeforscht werden.

Zehn Verletzte durch Rauchgase bei Party in Linz

Bei einer großen Silvesterparty in einem Linzer Wein- und Eventkeller sind am Sonntag gegen 1.35 Uhr zehn Personen durch Rauchgase verletzt worden. Bei einer mit Flüssiggas betriebenen Heizkanone war es laut Polizei zu einer Verpuffung gekommen. Die ersten Feuerwehrleute an Ort und Stelle stellten eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in den Räumen fest und leiteten die Evakuierung ein.

„Wir sind mit Atemschutztrupps in das Gebäude gegangen und haben die Gäste zum Verlassen der Gewölbe aufgefordert. Die Personen sind dann draußen an die Polizei und die Rettung übergeben worden“, sagte Einsatzleiter Andreas Ilk von der Berufsfeuerwehr Linz zur APA. Mehrere Besucher der für 240 Personen genehmigten Veranstaltung klagten über Atembeschwerden und hatten verrußte Gesichter. Laut Ilk dürften sich beim Einsatz rund 200 Menschen in den Kellergewölben befunden haben.

Wegen der kühlen Außentemperaturen von minus fünf Grad wurden von der Linz AG zwei Gelenkbusse angefordert, in denen das Rote Kreuz und der Samariterbund die Verletzten versorgten. „Teilweise hatten die Besucher nur kurze Leibchen an. Es sollte aber jeder durch einen Arzt abgetesten werden“, sagte Ilk. Insgesamt mussten zehn Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in den MedCampus III eingeliefert werden.

Wie Ilk betonte, sei es nicht so einfach gewesen, viele Leute zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Die Polizei nahm zudem einen Gast fest, der unbedingt zurück in das Lokal wollte und sich Helfern gegenüber äußerst aggressiv verhielt.

„Nichts außerhalb der Norm“

Für eine Großstadt wie Wien ist die Bilanz der Polizei nach der Silvesternacht sehr positiv ausgefallen. „Nichts außerhalb der Norm“, fasst ein Polizeisprecher an Neujahrstag die Einsätze zusammen. Zu tun gab es für die Beamten aber trotzdem genug, 30 Personen wurden festgenommen, zehn davon wegen strafrechtlicher Delikte.

Das Thema sexuelle Belästigung stand im Fokus der Prävention. Im Vorfeld der Feierlichkeiten hatte die Exekutive am Silvesterpfad Taschenalarme für Frauen verteilt. In der Stadt – vor allem in der City – waren zivile Streifen des Landeskriminalamts unterwegs. Vorläufig wurden drei Vorfälle angezeigt, die Tatorte waren die Innen- und Leopoldstadt.

Die Polizei legte außerdem besonderes Augenmerk auf Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz. „Es wurden 53 Verwaltungsanzeigen gelegt und etliche Gegenstände sichergestellt“, hieß es. Durch illegales und unsachgemäßes Abfeuern von Raketen kam es in mehreren Bezirken zu Sachbeschädigungen an Hausmauern und Balkonen sowie Bränden. Fünf Brandstiftungen, zwei Körperverletzungen und 28 Sachbeschädigungen durch Pyrotechnik wurden angezeigt. Bei einer Amtshandlung von Beamten der Bereitschaftspolizei ist es in der Silvesternacht kurz vor dem Jahreswechsel am Ruprechtsplatz in der Wiener Innenstadt zu zwei kleinen Explosionen gekommen. Laut Zeugenbericht war ein unbeteiligter Passant mit gezogener Pistole auf die Polizisten zugegangen und hatte Leuchtmunition gezielt in deren Richtung abgefeuert. Die Beamten wurden nur knapp verfehlt.

Mit Hilfe des Zeugen wurde der Mann im Getümmel ausgemacht und festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, handelt es sich um einen 20-jährigen Wiener, der eine Alkoholisierung von 1,44 Promille aufwies. Bei ihm wurden eine Schreckschusspistole und dutzende Knallkörper und Feuerwerkspatronen sichergestellt. Drei Beamte erlitten ein Knalltrauma und konnten ihren Dienst nicht weiter versehen

Elf Rettungseinsätze nach Unfällen mit Böllern in Niederösterreich

Die niederösterreichischen Rettungsdienste mussten in der Silvesternacht zu elf Einsätzen nach Unfällen mit Böllern und Raketen ausrücken, und damit um vier weniger als im Vorjahr. Von 19.00 bis 6.00 Uhr wurden 320 Notfalleinsätze absolviert. Damit sei Silvester 2016 einer der einsatzreichsten der vergangenen Jahre gewesen, zog „144 Notruf NÖ“ in einer Aussendung Bilanz.

Bewusstlose Patienten nach zu viel Alkoholkonsum sowie Sturz- und Brandverletzungen waren die Hauptursachen für zahlreiche Notarzteinsätze. Darüber hinaus mussten vor allem akute Herz- und Lungenprobleme versorgt werden. Insgesamt lag die Zahl der Dispositionen in der Silvesternacht bei 444 – nach 371 im Vorjahr. (TT.com)