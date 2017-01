Von Peter Nindler

Innsbruck – Noch heute sorgen Unfallursache und der eigentliche Zweck des Flugs für Debatten. Am 30. März 2011 kamen bei dem Aufprall auf die Wasseroberfläche des Achensees der Hubschrauberpilot, zwei Polizeikollegen und ein Schweizer Grenzschützer ums Leben. Ein Jahr später, im März 2012, hat die dem Verkehrsministerium unterstehende Bundesanstalt für Verkehr, bei der die Flugunfallkommission angesiedelt ist, ihren Rohbericht abgeliefert. Und es gab gehörig Stunk mit der Flugpolizei. Schließlich widerlegte er ihre Darstellungen.

Als möglichen Auslöser für den Crash vermutete damals die Flugunfallkommission nämlich nicht ein unvorhergesehenes Ereignis wie Vogelschlag, Blendung durch Sonnenlicht oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung, sondern schlicht eine falsch eingeschätzte Flughöhe über dem Achensee. Der Pilot des Unglückshubschraubers flog laut Kommission innerhalb der Geschwindigkeitsgrenzen – doch unterhalb der Mindesthöhe. Es ging alles gut, bis eben zwei Sekunden vor dem Unfall.

Die Flugpolizei schenkte der Einschätzung der Bundesanstalt für Verkehr aber keinen Glauben: Vogelschlag oder ein epileptischer Anfall infolge einer Blendung gelten nach wie vor als wahrscheinlichste Unfallursache.

Warum überhaupt geflogen wurde, darüber scheiden sich bis heute ebenfalls die Geister. Zuletzt hat sich NEOS-Abgeordneter Rainer Hable erneut der Sache angenommen und wollte nach knapp sechs Jahren Aufklärung. Die Bundesanstalt für Verkehr ging keineswegs von einem Einsatz-, sondern vielmehr von einem Passagierflug aus.

Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) sieht das in seiner Beantwortung der parlamentarischen Anfrage von Hable hingegen völlig anders: Er spricht von einem Überwachungsflug im Zusammenhang mit „Ausgleichsmaßnahmen Schengen“. Dafür hätte es keiner gesonderten behördlichen Genehmigung bedurft. Das Bundesministerium für Inneres sei durch den beantragten Flugauftrag der Landespolizeidirektion Tirol informiert gewesen. „Die Flugdurchführung wurde vom Flugbetriebsleiter genehmigt. Schwerpunkt solcher Einsatzflüge ist die Bekämpfung von illegaler Migration, Schlepperei, Menschenhandel, Verschiebung von Kfz, illegalem Handel mit Transport von Suchtmitteln, Waffen und Sprengstoffen, Ausführung von Diebesgut etc. mit staatsübergreifenden Schwerpunktaktionen“, heißt es in der Antwort Sobotkas.

Das Innenministerium verweist außerdem darauf, dass „beim gegenständlichen Flug“ überdies ein Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos bestanden habe, „wodurch auch die Einführung von Grenzkontrollen in diesem Gebiet damals in Erwägung gezogen wurde“. Deshalb war auch der Schweizer Polizist mit an Bord. Rechtliche Grundlage dafür ist die „Hospitationsvereinbarung zwischen der Landespolizeidirektion Tirol und der Eidgenössischen Zollverwaltung in der Schweiz“, wie Innenminister Wolfgang Sobotka weiters ausführt.

Hable will der Unfallursache ebenfalls noch einmal auf den Grund gehen und hat an das Verkehrsministerium eine entsprechende Anfrage über den seinerzeitigen Bericht der Flugunfallkommission gestellt. Der Unfallbericht ist jedenfalls nicht zusätzlich vom Innenministerium angefordert worden, sondern die Flugunfallkommission wurde damit offiziell beauftragt.