St. Veit – Der Skiausflug am Neujahrstag endete für eine 19-Jährige mit schweren Verletzungen. Die Frau war gegen 11 Uhr im Skigebiet Brunnalm im Gemeindegebiet von St. Veit im Defereggen unterwegs. Ein unbekannter Skifahrer fuhr sehr knapp an ihr vorbei. Die junge Niederländerin erschrak so sehr, dass sie stürzte und über den Pistenrand hinausgeriet. Sie stürzte 22 Meter weit über eine steile, teils apere Böschung ab. Die Frau verletzte sich so schwer, dass sie mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden musste. Sie wurde nach Innsbruck geflogen. (TT.com)