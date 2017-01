Steinach am Brenner – Beim Rodeln verunfallten am Sonntagnachmittag zwei Mädchen in Steinach am Brenner. Die Beiden fuhren gegen 15.30 Uhr ab, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihre Rodel verloren. Auf dem eisigen Untergrund prallten sie in einer Rechtskurve gegen eine Bretterwand. Während eine 13-Jährige laut Polizei unverletzt blieb, musste ihre 14-jährige Freundin mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist unklar. (TT.com)