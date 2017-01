Völkermarkt – Die Feuerwehr hat am Neujahrstag die Tür zu einem Haus in der Gemeinde St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) aufbrechen müssen. Eine Pflegerin aus Rumänien war kollabiert, die Hausbewohnerin, eine pflegebedürftige 91-Jährige, lag hilflos am Boden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die 36-Jährige wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Eine Nachbarin der 91-Jährigen hatte am Vormittag Alarm geschlagen, weil im Haus der Frau niemand auf ihr Klingeln reagierte - die Polizisten hörten schließlich auch Hilferufe aus dem Haus und verständigten die Feuerwehr. (APA)