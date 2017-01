Brixen im Thale - In einem leerstehenden Einfamilienhaus in Brixen im Thale brach am frühen Montagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ein Brand aus. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Brixen im Thale stand ein Schlafzimmer bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Wehrmänner konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet.

Im Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung als Ursache aus, ein technisches Gebrechen kann jedenfalls ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)