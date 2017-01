Gerlos – Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montagabend kurz vor Mitternacht beim Hotel „Gaspingerhof“ in Gerlos. Dort wollten drei holländische Urlauber in ein Taxi einsteigen. „Gerade als der Letzte noch auf der Straße stand, fuhr ein Fahrzeug ohne Licht vorbei, erwischte den 48-Jährigen und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Danach entfernte sich der Unfalllenker“, erzählt Polizeikommandant Anton Stock von der Polizei Zell am Ziller.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Schneefall, die Straßen waren rutschig. Während sich die Ersthelfer um das lebensgefährlich verletzte Unfallopfer kümmerten, suchten weitere Polizeistreifen im Zillertal nach dem Fahrerflüchtigen. „Wir konnten dann im Zuge der Fahndung ein Fahrzeug feststellen. Die Zulassungsbesitzerin bestreitet allerdings, dass sie gefahren ist“, so Stock.

Die Polizei hat das Auto sichergestellt und wertet derzeit die Spuren aus. Ob sich dann der Verdacht der Beamten erhärtet, wird sich zeigen. Ob die Zulassungsbesitzerin alkoholisiert war, gab die Polizei nicht bekannt. Das Unfallopfer wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der aktuelle Gesundheitszustand des 48-Jährigen ist derzeit ungewiss. (TT.com)