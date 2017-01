Oberaudorf – Zwei junge Tiroler sind Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Oberaudorf in Bayern tödlich verunglückt. Die beiden waren kurz vor 22 Uhr mit einem Auto bei Oberaudorf auf der Bundesstraße B307 unterwegs. Sie bogen auf den Parkplatz Himmelmoos beim Skigebiet Sudelfeld ein. Wie die Polizei Kiefersfelden in einer Aussendung mitteilte, geriet der Wagen der Tiroler nach ersten Zeugenaussagen dort ins Schleudern. Das Auto überschlug sich, rutsche auf dem Dach über eine Böschung in den aufgestauten, zugefrorenen Bach und versank.

Unfallzeugen versuchten sofort, den jungen Männern aus Thiersee zu Hilfe zu eilen. Die Dunkelheit und die Eisdecke verhinderten jedoch, dass die Ersthelfer zu den Verunglückten gelangen konnten.

Die Rettungskräfte kämpften darum, die beiden jungen Männer aus dem Wagen zu befreien, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Aussendung mit. Wegen der hohen Eigengefährdung sei die Bergung extrem schwierig gewesen. Schließlich konnten die Retter aber beide Tiroler aus dem Wasser ziehen. Sofort begannen sie mit der Reanimation. Anschließend wurden die beiden Unterländer in das Münchener Klinikum Großhadern und in die Rosenheimer Klinik eingeliefert.

Kampf ums Leben verloren

Kurz nach Mitternacht erlag der 20-Jährige trotz aller Bemühungen der Retter und Ärzte in Rosenheim seinen schweren Verletzungen. Der ein Jahr ältere Mitfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Am Mittwochvormittag verlor auch er den Kampf um sein Leben in München.

Ob der Tiroler ertrunken ist, könne man erst nach der Obduktion sagen, erklärte die bayerische Polizei. Auch wer von den beiden Männern aus dem Bezirk Kufstein das Fahrzeug lenkte, war vorerst unklar. Die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache waren im Gange.

Nachdem erst nicht bekannt war, wie viele Personen sich in dem Wage befanden, suchten Taucher das Gewässer ab. An der Unfallstelle waren neben Polizeibeamten aus Miesbach und Kiefersfelden insgesamt 73 Helfer der Bergwacht, der Feuerwehren und der Wasserwacht im Einsatz. (smo)