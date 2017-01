Von Wolfgang Otter und Monika Schramm

Oberaudorf – Im Passionsspielort Thiersee herrscht tiefe Trauer um zwei im Dorfleben aktive junge Männer, die ihr Leben bei einem tragischen Unfall verloren haben. Eine Tragödie, die derzeit – trotz Zeugen – Fragen offen lässt. Der 21-Jährige aus dem Ortsteil Landl und der 20-Jährige aus Vorderthiersee waren Dienstagnacht auf den so genannten Parkplatz Himmelmoos im Skigebiet Sudelfeld im bayerischen Oberaudorf gefahren. Ein Platz, der bei Jugendlichen aus Bayern und Tirol ein beliebter Treffpunkt ist.

Wie die Polizei Kiefersfelden in einer Aussendung mitteilte, geriet der Wagen der Tiroler nach ersten Zeugenaussagen dort ins Schleudern. Das Auto überschlug sich, rutsche auf dem Dach über eine Böschung in den aufgestauten, zugefrorenen Bach und versank.

Unfallzeugen versuchten sofort, die beiden hilflos im Pkw gefangenen Thierseer aus ihrer eisigen Todesfalle zu retten. Auch ein Pistenraupenfahrer vom nahen Skigebiet Sudelfeld kam zu Hilfe. Die Dunkelheit und die Eisdecke verhinderten jedoch, dass die Ersthelfer zu den Verunglückten gelangen konnten.

Unterstützung aus Kufstein am Unglücksort

Die Rettungskräfte kämpften darum, die beiden jungen Männer aus dem Wagen zu befreien, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Aussendung mit. Wegen der hohen Eigengefährdung sei die Bergung extrem schwierig gewesen. Schließlich konnten die Retter aber beide Tiroler aus dem Wasser ziehen. Sofort begannen sie mit der Reanimation. Anschließend wurden die beiden Unterländer in das Münchener Klinikum Großhadern und in die Rosenheimer Klinik eingeliefert.

Da nicht klar war, ob nicht noch mehr Personen im Auto gewesen waren, „haben wir mit unseren Tauchern noch den drei Meter tiefen, aufgestauten Bach abgesucht“, berichtet Kdt-Stv. Hans-Peter Wohlschlager von der Stadtfeuerwehr Kufstein, die zu Hilfe gerufen worden war.

An der Unfallstelle waren außerdem neben Polizeibeamten aus Miesbach und Kiefersfelden insgesamt 73 Helfer der Bergwacht, der Feuerwehren und der Wasserwacht im Einsatz.

Trauer in Thiersee: „Es ist eine Tragödie“

Noch in der Nacht auf Mittwoch erlag der 20-Jährige trotz aller Bemühungen der Retter und Ärzte in Rosenheim seinen schweren Verletzungen. Der ein Jahr ältere Mitfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Am Mittwochvormittag verlor auch er den Kampf um sein Leben in München.

Der genaue Unfallhergang war vorerst noch offen. Vermutet wird aber, dass die beiden Fahrübungen auf dem Platz durchgeführt haben. Wer am Lenkrad saß, ist nicht bekannt. Auch ob Alkohol im Spiel war, steht noch nicht fest. Eine Obduktion wird darüber Aufschluss geben.

„Es ist eine Tragödie“, zeigte sich Thiersees Bürgermeister Hannes Juffinger vom Drama geschockt. Sein Mitgefühl gelte den Familien der beiden. Gerade der Jüngere habe aktiv im Dorfleben mitgemacht, sei Musikant und Feuerwehrmann gewesen und bei den heurigen Passionsspielen auf der Bühne gestanden.