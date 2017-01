Gmunden – Gleich zwei Glücksbringer hatte eine 85-Jährige aus Laakirchen (Bezirk Gmunden) am Mittwoch: ihren Enkel und einen Rauchfangkehrer. Nachdem das Bettzeug der Frau wegen eines zu heißen Kirschkernkissens in der Nacht in Brand geraten war, löschte der Enkel. Als die Reste in der Früh erneut aufflammten, holte ein Rauchfangkehrer die Feuerwehr, die mit 80 Mann anrückte und - endgültig - löschte.

Die Pensionistin hatte in der Nacht das Kirschkernkissen in der Mikrowelle erwärmt und ins Bett gelegt, informierte die Polizei. Wenig später standen ihr Bettzeug und die Matratze in Flammen. Der 27-jährige Enkel der Frau packte alles, trug es auf den Balkon und löschte mit einem Kübel Wasser und Schnee. In der Früh flammte das Feuer aber erneut auf. Ein 18-jähriger Rauchfangkehrer auf dem Weg zur Arbeit sah die starke Rauchentwicklung auf dem Balkon und alarmierte die Feuerwehr. Die Höhe des Gesamtschadens war vorerst noch unbekannt. (APA)