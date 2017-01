St. Lorenz am Mondsee, Rainbach – Ein Reise- und ein Linienbus sind am Mittwoch in Oberösterreich auf schneeglatten Fahrbahnen verunglückt. Beide Male kippten die Fahrzeuge um. Insgesamt wurden 16 Insassen verletzt, drei davon schwer.

Bei dem Unfall mit dem Linienbus in Rainbach im Mühlkreis erlitten zehn der inklusive dem Lenker 14 Insassen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Zwei Personen wurden schwer verletzt, einer musste mit dem Notarzthubschrauber nach Linz geflogen werden. Das Fahrzeug war auf der Mühlviertler Straße (B310) von Linz nach Prag unterwegs. Bei dem weiteren Unfall in St. Lorenz am Mondsee wurden von 19 Urlaubern aus Fernost sechs verletzt. Ein Reisender kam mit schweren Blessuren in ein Spital in Salzburg. (APA)