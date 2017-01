Innsbruck – Nach einem Verkehrsunfall am 19. Dezember in Innsbruck sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Eine 90-Jährige ging damals kurz nach 9 Uhr in der Höttinger Au auf einem Gehsteig in Richtung Osten. Kurz vor der Tankstelle wurde sie von einem aus der Hauseinfahrt kommenden Fahrzeug angefahren und zu Boden gestoßen. Der Lenker hielt kurz an, entschuldigte sich und fuhr dann weiter. Ein zufällig vorbeikommender Passant half der Frau auf und begleitete sie zur Bushaltestelle. Zeugen als auch der Passant werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck Wilten unter 059133/7591 zu melden. (TT.com)