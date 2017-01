Niederndorferberg, Finkenberg, Kirchberg – Unfälle durch Schneefall und rutschige Straßen haben am Mittwoch die Einsatzkräfte in Trab gehalten. Auf der Wildbichler Straße (B175) in Niederndorferberg ereignete sich gegen 15 Uhr eine schwere Kollision. Auf der winterlichen Fahrbahn kam ein 34-jähriger Autofahrer - offenbar war der Deutsche laut Polizei zu schnell unterwegs - über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Wagen des 75-jährigen Deutschen wurde rund fünf Meter in den anliegenden Straßengraben katapultiert, prallte dort rückwärts an eine Baumgruppe und kam dann zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Mann, seine 78-jährige Schwester, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnte sowie der unfallverursachende Lenker und seine fünfjährige Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Die Wildbichler Bundesstraße musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Im Zillertal geriet ein 31-jähriger Autofahrer gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen auf der rutschigen, mit Schneematsch bedeckten Zillertalstraße (B169) in Finkenberg ins Schleudern. Das Fahrzeug kam über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte sich mehrmals überschlagend eine rund 60 Meter hohe Böschung hinunter. Das Auto kam schließlich auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Deutsche wurde mit leichten Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Gegen Mittag geriet auf der Spertentalstraße (L203) in Kirchberg der Pkw einer 21-jährigen Einheimischen aufgrund der winterlichen Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug prallte frontal in einen entgegenkommenden Wagen, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Das Auto des Tirolers geriet in der Folge über den Fahrbahnrand hinaus und blieb auf einer rund zwei Meter hohen Böschung am Dach liegen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

In Gries am Brenner kam es am Vormittag zu einem Verkehrsunfall. Nach einem Aufprall an der Böschung der Brennerstraße (B 82) kippte ein Pkw einer 24-jährigen Rumänin auf die linke Seite. Der Wagen schlitterte dann rund 40 Meter entlang der B182, landete dort wieder auf den Rädern und fuhr geradeaus den dortigen Hang hinunter. Nach etwa 90 Metern blieb das Auto im Feld stehen. Die 24-jährige Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert.

Am Abend kam es in Flaurling ebenfalls zu einem Unfall. Eine Frau rutschte mit ihrem Auto von einer Nebenstraße der Völserstraße in den Graben eines kleinen Baches. Nach ersten Informationen erlitt sie Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule. (TT.com)