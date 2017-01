Längenfeld – Um 8.42 Uhr ging am Freitag bei der Leistelle Tirol ein Notruf ein: Auf einem Hof in Huben (Gemeinde Längenfeld) stand ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Laut ersten Informationen der Polizei-Pressestelle griff das Feuer auf einen zweiten Stadel über. Personen kamen demnach nicht zu Schaden.

Der Landwirt konnte mit Hilfe von Nachbarn die Tiere und diverse Fahrzeuge und Geräte in Sicherheit bringen, auf Grund der raschen Ausbreitung der Flammen brannte in kürzester Zeit jedoch auch der Stadel des Nachbarn.

Beide Scheunen wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die Ausbreitung des Brandes auf Wohngebäude konnte von den Feuerwehren Huben, Längenfeld und Silz verhindert werden.

Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten leichte Schnittverletzungen an der Hand zu, sonst wurden keine Personen verletzt. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Längenfeld, Huben und Silz sowie mehrere Polizeistreifen. Die Schadenshöhe und ob ein Versicherungsschutz besteht ist dzt unbekannt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (TT.com)