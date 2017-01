Längenfeld – Um 8.42 Uhr ging am Freitag bei der Leistelle Tirol ein Notruf ein: Auf einem Hof in Huben (Gemeinde Längenfeld) stand ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Laut ersten Informationen der Polizei-Pressestelle griff das Feuer auf einen zweiten Stadel über. Personen kamen demnach nicht zu Schaden.

Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Längenfeld, Huben und Silz sowie mehrere Polizeistreifen. (TT.com)