Innsbruck – Im Bereich der Wedelhütte in Kaltenbach im Zillertal löste sich am Nachmittag ein Schneebrett. Dabei sollten zwei Personen verschüttet worden sein, hieß es ursprünglich. Gegen 12.30 Uhr teilten mehrere Schifahrer, die mit dem Sessellift „Wedelexpress“ in Fügenberg bergwärts fuhren, den Liftbediensteten mit, dass auf Höhe der Stütze 12 eine Lawine abgegangen und eine Person verschüttet worden sei. Ein zweiter Schifahrer sei etwas abseits gewesen und die Lawine habe ihn nicht erfasst.

Von Hubschrauber des Innenministeriums wurden die Einsatzkräfte zur Unfallstelle geflogen und in weiterer Folge der Lawinenkegel abgesucht und sondiert. Es wurde keine verschüttete Person gefunden. Die Einsatzleitung geht davon aus, dass sich der Schifahrer selbst befreien konnte und einfach weiterfuhr. Die Suche wurde schließlich um 15:30 Uhr eingestellt.

Weitere Lawine in Fieberbrunn

Bei einem weiteren Lawinenabgang in Fieberbrunn wurde eine Person am Hörndlinger Graben von einem Schneebrett mitgerissen. Der Verschüttete konnte jedoch rasch gerettet werden. Er wurde darauf mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Lawinensituation in Westösterreich war am Dreikönigstag von den Lawinenwarndiensten in Tirol und Vorarlberg als heikel eingestuft worden. Oberhalb von 1800 Metern bestehe erhebliche Gefahr der Stufe „3“ auf der fünfteiligen Skala, so die Experten. Schneefall, Sturm, kalte Temperaturen und eine störanfällige Altschneedecke sorgten für einen „perfekten Lawinenmix“. Man riet daher zu großer Zurückhaltung. Schneebrettlawinen waren bereits durch einzelne Wintersportler auslösbar. Durch den schlechten Schneedeckenaufbau, den Wind und die eisigen Temperaturen bleibe die Lawinengefahr auch in den kommenden Tagen erheblich, hieß es seitens der Lawinenwarndienste. (fell, TT.com)