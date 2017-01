Innsbruck – Bei mehreren Lawinenabgängen in Tirol sind gestern zumindest zwei Personen verschüttet worden. Eine Person wurde am Hörndlinger Graben bei Fieberbrunn von einem Schneebrett mitgerissen. Der Verschüttete konnte jedoch rasch gerettet werden. Er wurde darauf mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Auch im Bereich der Wedelhütte in Kaltenbach im Zillertal löste sich am Nachmittag ein Schneebrett. Dabei sollten zwei Personen verschüttet worden sein, hieß es zuerst. Ein Wintersportler konnte geborgen werden, die Suche nach einer allfälligen zweiten Person konnte am Nachmittag eingestellt werden.

Die Lawinensituation in Westösterreich war am Dreikönigstag von den Lawinenwarndiensten in Tirol und Vorarlberg als heikel eingestuft worden. Oberhalb von 1800 Metern bestehe erhebliche Gefahr der Stufe „3“ auf der fünfteiligen Skala, so die Experten. Schneefall, Sturm, kalte Temperaturen und eine störanfällige Altschneedecke sorgten für einen „perfekten Lawinenmix“. Man riet daher zu großer Zurückhaltung. Schneebrettlawinen waren bereits durch einzelne Wintersportler auslösbar. Durch den schlechten Schneedeckenaufbau, den Wind und die eisigen Temperaturen bleibe die Lawinengefahr auch in den kommenden Tagen erheblich, hieß es seitens der Lawinenwarndienste. (fell)