Hochburg-Ach – Eine 30-Jährige hat im Bezirk Braunau in OÖ in der Nacht auf Samstag mit 2,28 Promille Alkohol im Blut einen Frontalcrash verursacht. Die Frau war in Hochburg-Ach mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve auf die andere Fahrbahnseite geraten. Der 23-jährige Lenker des entgegenkommenden Wagens, seine 26-Jährige Beifahrerin sowie die Alkolenkerin wurden verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der Führerschein wurde der 30-Jährigen abgenommen. Alle drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Braunau gebracht. (APA)