Grän - Ein Kurzschluss in einer Verteilersteckdose sorgte am Samstagnachmittag für einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Grän. Gegen 16 Uhr hörte der 36-jährige Mieter den Brandmelder und ging nachsehen. Als er die Kellertüre öffnete, schlug ihm ein Rauchschwall entgegen, was ein Betreten unmöglich machte.

Nachbarn brachten dem 36-Jährigen Feuerlöscher und der Mann versuchte damit, den Brand durch eine eingeschlagene Scheibe des Kellerfensters einzudämmen – erfolglos. Erst die Freiwillige Feuerwehr Grän konnte die Flammen schließlich löschen. Im Keller und im restlichen Haus entstand vor allem durch den Rauch von brennendem Styropor schwerer Sachschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Laut Polizei dürfte ein Kurzschluss in einer Verteilersteckdose den Brand ausgelöst haben. Genauere Erhebungen werden noch durchgeführt. Der 36-Jährige zog sich beim Einschlagen der Fensterscheibe eine Schnittwunde an der Hand zu. (TT.com)