Innsbruck - Am Samstag gegen 19.45 Uhr entzündete sich in einem Mehrparteienhaus in Hötting eine defekte Heizdecke, die in der Folge eine Induktionsmatte und eine Matratze in Brand setzte. Eine Nachbarin bemerkte die Flammen.

Da die Wohnungsbesitzerin nicht zu Hause war, wurde ein weiterer Nachbar mit Schlüssel zur Wohnung verständigt. Der Mann zerrte die bereits brennenden Gegenstände aus dem Haus. Laut Polizei wurden dadurch ein größerer Brand und weiterer Schaden verhindert. Die Feuerwehr meldete um 20.35 Uhr „Brand aus“. (TT.com)