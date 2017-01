Mödling – Bei einem Wohnhausbrand in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind am Sonntag 100 Mann mehrerer Feuerwehren im Einsatz gestanden. Die Besitzerin des Objektes und ihre Pflegerin brachten sich in Sicherheit. Sie wurden laut Feuerwehr Wiener Neudorf ebenso verletzt wie ein Helfer bei den Löscharbeiten.

Weil das Objekt in Vollbrand stand, musste zunächst ein Außenangriff durchgeführt werden. Danach drangen Feuerwehrleute auch in das Innere des Hauses vor. Bei den Löscharbeiten standen neben der FF Wiener Neudorf mit 28 Mann auch Helfer der FF Mödling, Laxenburg, Brunn am Gebirge, Biedermannsdorf sowie Guntramsdorf im Einsatz. (APA)