Sillian – Für ein elfjähriges Mädchen endete der Skitag am Sonntagnachmittag im Krankenhaus. Die Kroatin verlor am Thurntaler in Sillian bei der Abfahrt von einer roten Piste die Kontrolle über ihre Skier. Das Mädchen rutschte rund 40 Meter über die steile Piste, schlitterte über einen Absperrzaun und blieb auf der Zufahrtsstraße zur Skipiste schwer verletzt liegen. Die Elfjährige erlitt Frakturen am rechten Oberarm und am rechten Unterschenkel sowie eine Gehirnerschütterung, teilte die Polizei mit. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)