Langkampfen – Eine defekte Schneefräse hat am Sonntagabend in einem Haus in Oberlangkampfen einen Brand ausgelöst. Das Gerät begann kurz vor 21 Uhr zu brennen und steckte erst das Carport und anschließend das angrenzende Wohnhaus in Brand. Das Feuer breitete sich zum Teil bis in den Dachboden des Hauses aus.

Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Mehrere Feuerwehren standen mit zehn Fahrzeugen und etwa 60 Mann im Einsatz. (TT.com)