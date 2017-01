Faistenau – Im Salzburger Flachgau hat am Sonntag ein aufmerksamer Mann einer Pensionistin vermutlich das Leben gerettet. Die Frau aus Faistenau hatte im Beisein ihrer sechsjährigen Enkelin zu Mittag am Christbaum Spritzkerzen entzündet, die den Baum und in der Folge die Wohnung in Brand setzten. Ein 33-jähriger Nachbar, der gerade Schnee schaufelte, bemerkte den Rauch aus dem Haus, informierte die Polizei.

Dem Mann gelang es in dem völlig verrauchten Haus noch, bis in den ersten Stock vorzudringen und die bereits benommene 77-Jährige aus der Wohnung zu ziehen. Die Enkeltochter konnte noch selbst mit dem 33-Jährigen hinauslaufen. Das Rote Kreuz lieferte die beiden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Salzburg ein. Das Wohnzimmer und die Küche brannten völlig aus, auch die anderen Räume der Wohnung wurden in Mitleidenschaft gezogen. 30 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr hatten den Brand rasch gelöscht. (APA)